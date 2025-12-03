Песков: Европа будет зависеть от более дорогого газа, чем российский

3 декабря Совет и представители парламента ЕС подписали предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа. Целью такого решения стало создание устойчивого и независимого энергетического рынка ЕС при сохранении безопасности поставок. Оно также предполагает переходный период, согласно которому краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 г., могут действовать до 17 июня 2026 г., а долгосрочные – до 1 января 2028 г.