Песков: Европа будет зависеть от более дорогого газа, чем российский
Государства Евросоюза (ЕС) после отказа от поставок газа из России станут зависеть от более дорогих ресурсов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что европейские страны больше не будут зависимыми от российского газа.
«Значит, Европа будет зависеть от газа, который стоит дороже, а временами значительно дороже, чем российский газ. Таким образом, Европа обрекает себя на гораздо более дорогие источники энергии, что неминуемо приведет к последствиям для экономики Европы», – отметил представитель Кремля.
По его словам, такие условия снизят конкурентоспособность стран и ускорят процесс по утрате лидирующего потенциала экономики в Европе.
3 декабря Совет и представители парламента ЕС подписали предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа. Целью такого решения стало создание устойчивого и независимого энергетического рынка ЕС при сохранении безопасности поставок. Оно также предполагает переходный период, согласно которому краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 г., могут действовать до 17 июня 2026 г., а долгосрочные – до 1 января 2028 г.