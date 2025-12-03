Газета
ФАС выявила картель в сфере транспортировки ТКО на 1,8 млрд рублей

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель в сфере транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Башкортостана на сумму более 1,8 млрд руб. Об этом ведомство сообщило в официальном Telegram-канале.

ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Южная транспортная компания», ООО «Альянс групп», ООО «Чистый город+», ООО «Спецавтохозяйство», ООО «Транслогистик», ООО «Экотранс» и ООО «Экоцентр». Выявление сговора осуществлялось с использованием государственной информационной системы (ГИС) «Антикартель», рассказала служба.

Если вина будет установлена, то участникам грозят оборотные штрафы по КоАП РФ.

Антимонопольная служба регулярно выявляет подобные схемы. 5 ноября она сообщала, что установила признаки картеля на торгах по транспортировке ТКО в Забайкальском крае. Общая сумма контрактов составляет 4,4 млрд руб.

