ФАС выявила картель на рынке вывоза ТКО на 4,4 млрд рублей
ФАС России установила признаки картеля на торгах по транспортировке твердых коммунальных отходов в Забайкальском крае. Общая сумма контрактов составляет 4,4 млрд руб., сообщила служба.
Антимонопольщики возбудили дело в отношении ООО «Автолидер», ООО «Мехуборка Забайкалье», ООО «Трансвэй», ООО «Эко-гарант» и хозяйствующего субъекта. Если нарушение подтвердится, участникам картеля грозят оборотные штрафы по КоАП РФ.
Антимонопольная служба регулярно выявляет подобные схемы. 27 октября она сообщала о картеле при поставках лекарств для госучреждений на сумму свыше 812 млн руб. Тогда нарушителями признали ООО «МФК Арфа» и ООО «Просторы здоровья». По данным ФАС, компании имели общих сотрудников и поддерживали цены на торгах. А 9 сентября служба раскрыла картель на 5,6 млрд руб. при электрификации железных дорог. Согласно материалам ведомства, участники соглашения координировали действия для поддержания цен на поставку материалов и оборудования для строительства и завершения работ.