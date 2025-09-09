ФАС обнаружила картель на 5,6 млрд рублей при электрификации железных дорог
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выявила признаки картеля при торгах в сфере электрификации объектов инфраструктуры, входящей, в том числе, в состав Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, сообщила пресс-служба ведомства. Общая сумма контрактов составила более 5,6 млрд руб.
Дело возбуждено в отношении компаний «Материалы контактной сети», «Контактная сеть железных дорог», «Электрификация железных дорог» и «Научно-производственное объединение "Магистраль"». По данным надзорной службы, их соглашения были направлены на поддержание цен на поставку материалов для строительства, а также кабельно-проводниковой, электротехнической и другой продукции для завершения работ.
Если предполагаемые участники картеля будут признаны виновными в нарушении антимонопольного законодательства, ФАС назначит им штрафы в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ. Конкретная сумма взыскания не указана.
5 сентября ФАС выявила признаки картеля в сфере закупок энергетического оборудования и комплектующих на сумму более 3 млрд руб. Четыре компании, работающие в этой области, подозревались в сговоре на торгах, которые проводились в Дальневосточном федеральном округе. Их действия привели к заключению договоров с минимальным снижением цены.