ФАС обнаружила картель на 5,6 млрд рублей при электрификации железных дорог

5 сентября ФАС выявила признаки картеля в сфере закупок энергетического оборудования и комплектующих на сумму более 3 млрд руб. Четыре компании, работающие в этой области, подозревались в сговоре на торгах, которые проводились в Дальневосточном федеральном округе. Их действия привели к заключению договоров с минимальным снижением цены.