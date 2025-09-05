ФАС выявила признаки картеля в сфере закупок энергетического оборудования

8 августа ФАС объявила, что география выявленных картелей с начала 2025 г. затронула все 89 российских регионов. Служба возбудила 158 дел об антиконкурентных соглашениях и координации экономической деятельности. По их результатам принято 96 решений о нарушении антимонопольного законодательства. Ответчиками по делам стали 248 хозяйствующих субъектов и 68 организаций-заказчиков.