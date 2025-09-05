ФАС выявила признаки картеля в сфере закупок энергетического оборудования
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнаружила признаки картеля в сфере закупок энергетического оборудования и комплектующих на более 3 млрд руб. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.
ООО «Энергетический Альянс Сибири», ООО «ЭН1», ООО НПО «ЭЛРУ» и ООО «НПО «Арматуростроитель» подозреваются в сговоре на торгах, которые проводились в Дальневосточном федеральном округе. ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении указанных компаний.
Участники картеля подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения для поддержания цен на торгах на поставку энергетического оборудования и комплектующих. Их действия привели к заключению договоров с минимальным снижением цены.
По предварительной оценке ФАС, общая сумма начальных (максимальных) цен договоров составляет более 3 млрд руб. В случае установления вины компаниям грозят административные штрафы в соответствии с КоАП РФ.
8 августа ФАС объявила, что география выявленных картелей с начала 2025 г. затронула все 89 российских регионов. Служба возбудила 158 дел об антиконкурентных соглашениях и координации экономической деятельности. По их результатам принято 96 решений о нарушении антимонопольного законодательства. Ответчиками по делам стали 248 хозяйствующих субъектов и 68 организаций-заказчиков.
Ограничивающие конкуренцию соглашения охватили 1333 закупки с общей суммой НМЦК 49,6 млрд руб. Инициировано 12 уголовных дел, из них шесть возбуждены по признакам картельного сговора (ст. 178 УК РФ), а остальные – по другим статьям УК РФ. В федеральный бюджет поступило 781,6 млн руб. в виде штрафов, наложенных центральным аппаратом службы.