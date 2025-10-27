ФАС выявила картельный сговор при поставке лекарств для госучреждений
В России выявили картельный сговор при поставке лекарств для госучреждений на сумму более 812 млн руб. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
Служба признала нарушителями ООО «МФК Арфа» и ООО «Просторы здоровья». По версии ФАС, они имели общих сотрудников, а их действия привели к поддержанию цен на торгах.
«Организации принимали совместное участие в 529 электронных аукционах на общую сумму начальных максимальных цен контрактов 812,8 млн руб.», – говорится в сообщении. Компаниям грозят штрафы по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ (заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности).
15 сентября ФАС сообщила о выявлении картеля на поставку лекарств на 1,1 млрд руб. Нарушителями признали компании «Примафарм» и «Профарм». По данным ведомства, организации заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в 109 закупочных процедурах в период с 2022 по 2024 г.
До этого, 1 сентября, служба также выявила медицинский картель на 949 млн руб. в пяти регионах.