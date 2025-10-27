ФАС выявила картельный сговор при поставке лекарств для госучреждений

15 сентября ФАС сообщила о выявлении картеля на поставку лекарств на 1,1 млрд руб. Нарушителями признали компании «Примафарм» и «Профарм». По данным ведомства, организации заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в 109 закупочных процедурах в период с 2022 по 2024 г.