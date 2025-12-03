Российский бизнес составляет 20% компаний с иностранным капиталом в Узбекистане
В Узбекистане 20% от общего числа предприятий с иностранным капиталом – российские компании. Об этом рассказал первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров на 26-м заседании Межправительственной комиссии по сотрудничеству между странами, передает ТАСС.
«В республике работает свыше 3000 предприятий с российским участием. Это около 20% от всех компаний с иностранным капиталом, которые представлены в Узбекистане», – отметил он.
По словам Мантурова, стороны сейчас наращивают кооперацию и в рамках взаимных поставок промышленной продукции, и в сфере локализации предприятий РФ на территории Узбекистана. Зампред кабмина подчеркнул, что импульс для развития сотрудничества между государствами должна придать совместно созданная инвестплатформа.
11 ноября президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Стороны обсудили реализацию масштабных проектов, особенно в сфере энергетики. Президенты отметили важную роль межрегионального взаимодействия России и Узбекистана в укреплении торгово-экономических и культурных связей.