Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиёевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля. Главы государств обсудили вопросы дальнейшего развития отношений между двумя странами.

Путин и Мирзиёев обсудили реализацию масштабных проектов, особенно в сфере энергетики, и затронули международные вопросы. Они отметили важную роль межрегионального взаимодействия России и Узбекистана в укреплении торгово-экономических и культурных связей. Также при разговоре была затронута практическая отдача от проведенного в октябре 2025 г. в Подмосковье заседания Совета регионов России и Узбекистана.

6 ноября в США прошел саммит стран Центральной Азии с5+1. Президент США Дональд Трамп встретился тогда с представителями Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана.

Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают саммит лидеров стран Центральной Азии в США нормальным развитием внешней политики и выстраиванием собственных отношений с партнерами.

