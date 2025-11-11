Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиёевым

Путин и Мирзиёев обсудили реализацию масштабных проектов, особенно в сфере энергетики, и затронули международные вопросы. Они отметили важную роль межрегионального взаимодействия России и Узбекистана в укреплении торгово-экономических и культурных связей. Также при разговоре была затронута практическая отдача от проведенного в октябре 2025 г. в Подмосковье заседания Совета регионов России и Узбекистана.