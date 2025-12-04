Газета
Продажи кормов для животных выросли на 16,2% за девять месяцев

За первые девять месяцев 2025 г. продажи кормов для домашних животных в России показали значительный рост. Оборот рынка увеличился на 16,2% в денежном выражении и на 8,5% в натуральном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании NTech.

Общий объем рынка оценивается примерно в 387 млрд руб., или 1,28 млн т продукции.

Наиболее динамичный рост зафиксирован в сегменте дискаунтеров и жестких дискаунтеров, где продажи выросли на 33,52% в рублях и на 21,15% в тоннах. В исследование вошли такие сети, как «Чижик» (входит в X5), «Первый выбор» (принадлежит «Магниту»), а также «Доброцен» и «Светофор», которые агентство относит к категории жестких дискаунтеров.

Читайте также:В России растут продажи кормов для домашних животных
