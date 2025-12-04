Apple покинула топ-5 любимых брендов россиян
В 2025 г. российские онлайн-экосистемы продемонстрировали рост, а между глобальными и локальными брендами произошло заметное изменение баланса сил. Об этом свидетельствует рейтинг топ-20 проекта «Любимые бренды россиян» исследовательской компании OMI (Online Market Intelligence).
Samsung, Adidas и Nike все еще удерживают верхние строки рейтинга топ-20. При этом их доли в этом году сократились относительно предыдущих периодов. «Яндекс» занял четвертое место, а Ozon впервые вошел в первую пятерку, улучшив свои показатели за последние три года. В первой десятке расположились Apple, BMW, Wildberries, «Магнит», Puma. При этом Apple впервые опустился в рейтинге, уступив позиции российским сервисам. На 11-м месте находится Xiaomi, за ним следуют Ostin, Сбербанк, Bosch, Sony, «Пятерочка», Mercedes, LG и Gloria jeans. Замыкает рейтинг Toyota.
В исследование включены новые категории «Системы умного дома», «Умные колонки», «Нейросети» и «Умные телевизоры». В них российские экосистемы занимают лидирующие позиции. «Яндекс» стал лидером в «Системах умного дома», «Алиса» – в «Умных колонках», российские ИИ-сервисы вошли в топ-5 категории «Нейросети». Эти результаты усиливают общий тренд: российские цифровые сервисы расширяют влияние не только в e-commerce, но и в новых технологичных сегментах.
10 ноября «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что Apple отозвала у российских разработчиков корпоративных DLP-систем (Data Leakage Prevention – программа, которая предназначена для мониторинга активности утечек и их предотвращения) сертификаты, используемые для подтверждения подлинности на устройствах под управлением macOS. Так, компании не смогут обновлять софт для защиты от утечек в корпоративных приложениях. Два собеседника рассказали, что с такой проблемой разработчики столкнулись осенью 2025 г.