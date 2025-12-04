Apple покинула топ-5 любимых брендов россиян

Samsung, Adidas и Nike все еще удерживают верхние строки рейтинга топ-20. При этом их доли в этом году сократились относительно предыдущих периодов. «Яндекс» занял четвертое место, а Ozon впервые вошел в первую пятерку, улучшив свои показатели за последние три года. В первой десятке расположились Apple, BMW, Wildberries, «Магнит», Puma. При этом Apple впервые опустился в рейтинге, уступив позиции российским сервисам. На 11-м месте находится Xiaomi, за ним следуют Ostin, Сбербанк, Bosch, Sony, «Пятерочка», Mercedes, LG и Gloria jeans. Замыкает рейтинг Toyota.