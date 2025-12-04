Газета
ЕК запустила пересмотр пошлин на электромобили Volkswagen из КНР

Ведомости

Европейская комиссия (ЕК) начала пересмотр антисубсидиарных пошлин, которые распространяются на произведенные в Китае электромобили Volkswagen. Об этом говорится в публикации официального журнала Евросоюза (ЕС).

Итогом процедуры может стать отмена действующих тарифов и переход к соглашению о минимальной цене. Комиссия сообщила, что получила соответствующее предложение от производителя VW Anhui.

В октябре 2024 г. ЕК уже утвердила введение пятилетней пошлины до 35,3% на импорт китайских электромобилей в Евросоюз.

В декабре 2024 г. Financial Times писала, что в 2025 г. продажи электромобилей в Китае впервые могут превзойти спрос на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Отмечалось, что событие может стать важной вехой и обеспечит китайскому авторынку значительное преимущество перед западными конкурентами.

