ЕК запустила пересмотр пошлин на электромобили Volkswagen из КНР
Европейская комиссия (ЕК) начала пересмотр антисубсидиарных пошлин, которые распространяются на произведенные в Китае электромобили Volkswagen. Об этом говорится в публикации официального журнала Евросоюза (ЕС).
Итогом процедуры может стать отмена действующих тарифов и переход к соглашению о минимальной цене. Комиссия сообщила, что получила соответствующее предложение от производителя VW Anhui.
В октябре 2024 г. ЕК уже утвердила введение пятилетней пошлины до 35,3% на импорт китайских электромобилей в Евросоюз.
В декабре 2024 г. Financial Times писала, что в 2025 г. продажи электромобилей в Китае впервые могут превзойти спрос на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Отмечалось, что событие может стать важной вехой и обеспечит китайскому авторынку значительное преимущество перед западными конкурентами.