ЕК запустила пересмотр пошлин на электромобили Volkswagen из КНР

В декабре 2024 г. Financial Times писала, что в 2025 г. продажи электромобилей в Китае впервые могут превзойти спрос на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Отмечалось, что событие может стать важной вехой и обеспечит китайскому авторынку значительное преимущество перед западными конкурентами.