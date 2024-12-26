Объем продаж электромобилей в КНР обгонит традиционные модели в 2025 году

Продажи в Китае опережают международные прогнозы благодаря технологическому развитию и укреплению глобальных цепочек поставок, что снижает производственные затраты и цены для потребителей. Ожидается, что китайские электромобили достигнут целевой доли в 50% на рынке к 2035 г. на десять лет раньше, но китайские производители сталкиваются с жесткой конкуренцией и избытком моделей на внутреннем рынке. В IV квартале 2024 г. планируется выпустить около 90 новых моделей, из которых почти 90% будут электромобилями.