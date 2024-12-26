Объем продаж электромобилей в КНР обгонит традиционные модели в 2025 году
Ожидается, что в следующем году электромобили впервые превзойдут по продажам автомобили с двигателями внутреннего сгорания в Китае, что станет переломным моментом, который позволит крупнейшему в мире автомобильному рынку на годы опередить западных конкурентов, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на данные рынка и оценки инвесткомпаний. По данным издания, в 2025 г. в Китае будет продано более 12 млн электромобилей, тогда как уровень продаж традиционных моделей составил менее 11 млн.
В частности, Китай ожидает, что в 2025 г. продажи электромобилей вырастут на 20% – 12 млн единиц, что более чем вдвое превышает объем продаж 2022 г. (5,9 млн). В то же время продажи автомобилей с традиционными двигателями упадут более чем на 10% до менее 11 млн шт. Для сравнения: в 2022 г. было продано 14,8 млн традиционных моделей.
Продажи в Китае опережают международные прогнозы благодаря технологическому развитию и укреплению глобальных цепочек поставок, что снижает производственные затраты и цены для потребителей. Ожидается, что китайские электромобили достигнут целевой доли в 50% на рынке к 2035 г. на десять лет раньше, но китайские производители сталкиваются с жесткой конкуренцией и избытком моделей на внутреннем рынке. В IV квартале 2024 г. планируется выпустить около 90 новых моделей, из которых почти 90% будут электромобилями.
Пол Гонг из UBS предупредил об экономической неопределенности в экономической политике Китая до 2025 г. и спрогнозировал «слабое начало года» после уверенного завершения 2024 г. Тем не менее он добавил, что ожидается значительный рост покупок в конце 2025 г. из-за истечения срока действия субсидий и введения налога на покупку электромобилей.
26 декабря «Коммерсантъ» писал, что на складах российских дилеров и импортеров наблюдается избыточное количество китайских автомобилей. По сведениям директора «Автостата» Сергея Целикова, запасы китайских машин составляют от 200 000 до 250 000 единиц, что превышает показатели конца прошлого года, когда на складах находилось около 175 000 автомобилей. Независимый аналитик Олег Мосеев оценил общий объем на конец года в 360 000 единиц, исключая параллельный импорт. Директор по продажам новых автомобилей группы компаний «Авилон» Ренат Тюктеев говорит о 350 000 автомобилей.