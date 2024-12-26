На складах в России зафиксирован избыток китайских авто
На складах российских дилеров и импортеров наблюдается избыточное количество китайских автомобилей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей отрасли и аналитиков.
По сведениям директора «Автостата» Сергея Целикова, запасы китайских машин составляют от 200 000 до 250 000 единиц, что превышает показатели конца прошлого года, когда на складах находилось около 175 000 автомобилей. Независимый аналитик Олег Мосеев оценил общий объем на конец года в 360 000 единиц, исключая параллельный импорт. Директор по продажам новых автомобилей группы компаний «Авилон» Ренат Тюктеев говорит о 350 000 автомобилей.
По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, рост связан с тем, что китайские производители не учли влияние повышения ключевой ставки Центробанка на спрос, хотя логистические сложности затруднили бы быстрое изменение объемов поставок. Сергей Удалов из «Автостата» добавил, что многие автомобили поторопились ввезти в Россию в ожидании увеличения утилизационного сбора.
Руководитель команды аналитиков коммерческого блока «Авито авто» Артем Соколов в ноябре рассказал, что доля китайских брендов на российском рынке новых автомобилей по итогам 2024 г. стабилизировалась на уровне 68%. При этом на российские марки приходится 22% продаж на платформе. По оценкам «Авито авто», озвученным в феврале, в 2023 г. на авто из Китая приходилось 58% рынка. Тогда их продажи за год выросли сразу на 38%.