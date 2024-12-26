На складах в России зафиксирован избыток китайских авто

Руководитель команды аналитиков коммерческого блока «Авито авто» Артем Соколов в ноябре рассказал, что доля китайских брендов на российском рынке новых автомобилей по итогам 2024 г. стабилизировалась на уровне 68%. При этом на российские марки приходится 22% продаж на платформе. По оценкам «Авито авто», озвученным в феврале, в 2023 г. на авто из Китая приходилось 58% рынка. Тогда их продажи за год выросли сразу на 38%.