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На складах в России зафиксирован избыток китайских авто

Ведомости

На складах российских дилеров и импортеров наблюдается избыточное количество китайских автомобилей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей отрасли и аналитиков.

По сведениям директора «Автостата» Сергея Целикова, запасы китайских машин составляют от 200 000 до 250 000 единиц, что превышает показатели конца прошлого года, когда на складах находилось около 175 000 автомобилей. Независимый аналитик Олег Мосеев оценил общий объем на конец года в 360 000 единиц, исключая параллельный импорт. Директор по продажам новых автомобилей группы компаний «Авилон» Ренат Тюктеев говорит о 350 000 автомобилей.

По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, рост связан с тем, что китайские производители не учли влияние повышения ключевой ставки Центробанка на спрос, хотя логистические сложности затруднили бы быстрое изменение объемов поставок. Сергей Удалов из «Автостата» добавил, что многие автомобили поторопились ввезти в Россию в ожидании увеличения утилизационного сбора.

Руководитель команды аналитиков коммерческого блока «Авито авто» Артем Соколов в ноябре рассказал, что доля китайских брендов на российском рынке новых автомобилей по итогам 2024 г. стабилизировалась на уровне 68%. При этом на российские марки приходится 22% продаж на платформе. По оценкам «Авито авто», озвученным в феврале, в 2023 г. на авто из Китая приходилось 58% рынка. Тогда их продажи за год выросли сразу на 38%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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