Главная / Бизнес /

ФАС выдала предостережение компании SFT Group

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение производителю гофроупаковки SFT Group, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Причиной стало высказывание председателя совета директоров компании в СМИ о необходимости повышения цен на упаковочную бумагу на 10%. ФАС отметила, что подобные заявления должностных лиц могут быть восприняты участниками рынка как сигнал к росту цен.

Служба напомнила, что любые согласованные действия конкурентов, которые приводят к установлению или поддержанию цен, запрещены антимонопольным законодательством. Ведомство подчеркнуло, что при выявлении признаков нарушения и экономически необоснованного роста стоимости продукции готово оперативно применять меры антимонопольного реагирования.

25 ноября сообщалось, что ФАС выдала предупреждение «дочке» биофармацевтической компании Ipsen. Тогда речь шла о наличии в коммерческой политике необоснованных требований к выручке потенциального партнера, из-за чего компании отказали в поставках препаратов.

