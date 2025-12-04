ФАС выдала предостережение компании SFT Group
Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение производителю гофроупаковки SFT Group, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Причиной стало высказывание председателя совета директоров компании в СМИ о необходимости повышения цен на упаковочную бумагу на 10%. ФАС отметила, что подобные заявления должностных лиц могут быть восприняты участниками рынка как сигнал к росту цен.
Служба напомнила, что любые согласованные действия конкурентов, которые приводят к установлению или поддержанию цен, запрещены антимонопольным законодательством. Ведомство подчеркнуло, что при выявлении признаков нарушения и экономически необоснованного роста стоимости продукции готово оперативно применять меры антимонопольного реагирования.
