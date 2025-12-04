Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Путин поручил рассмотреть возможность введения вывозных пошлин на рыбу

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать целесообразность введения вывозных таможенных пошлин на рыбу. Об этом сообщает Кремль. 

Ответственным за выполнение поручения главы государства назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он должен предоставить доклад к 25 декабря.

Кроме того, Путин поручил предоставить предложения по увеличению объема перевозки рыбной продукции по Северному морскому пути с учетом предоставления субсидий в зависимости от объема перевозки, рассмотрев возможность осуществления регулярных рейсов.

В Норвегии забеспокоились о потере выгоды из-за ухода российских рыбаков

Политика

Правительство РФ по поручению российского лидера должно представить предложения по увеличению объема закупок рыбной продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд, обратив внимание на закупки для обеспечения питания обучающихся в общеобразовательных организациях.

В перечень поручений Путина также вошла разработка плана мероприятий по обновлению судов, осуществляющих промышленное рыболовство, а также рассмотрение вопроса целесообразности проведения аукционов по продаже права на заключение договора о закреплении доли квоты добычи основных видов водных биоресурсов с высоким уровнем экспортного потенциала. 

Правительству РФ совместно с РЖД глава государства поручил принять меры по увеличению объема перевозок рыбной продукции железнодорожным транспортом из Дальневосточного федерального округа в центральную часть России.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте