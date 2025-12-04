Путин поручил рассмотреть возможность введения вывозных пошлин на рыбу
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать целесообразность введения вывозных таможенных пошлин на рыбу. Об этом сообщает Кремль.
Ответственным за выполнение поручения главы государства назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он должен предоставить доклад к 25 декабря.
Кроме того, Путин поручил предоставить предложения по увеличению объема перевозки рыбной продукции по Северному морскому пути с учетом предоставления субсидий в зависимости от объема перевозки, рассмотрев возможность осуществления регулярных рейсов.
Правительство РФ по поручению российского лидера должно представить предложения по увеличению объема закупок рыбной продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд, обратив внимание на закупки для обеспечения питания обучающихся в общеобразовательных организациях.
В перечень поручений Путина также вошла разработка плана мероприятий по обновлению судов, осуществляющих промышленное рыболовство, а также рассмотрение вопроса целесообразности проведения аукционов по продаже права на заключение договора о закреплении доли квоты добычи основных видов водных биоресурсов с высоким уровнем экспортного потенциала.
Правительству РФ совместно с РЖД глава государства поручил принять меры по увеличению объема перевозок рыбной продукции железнодорожным транспортом из Дальневосточного федерального округа в центральную часть России.