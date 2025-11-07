В Норвегии забеспокоились о потере выгоды из-за ухода российских рыбаков
Осло потеряет выгоду, если рыбопромысловые суда из РФ уйдут из норвежской экономической зоны в Баренцевом море, заявила министр рыболовства Норвегии Марианна Сивертсен Несс изданию High North News.
«Если мы не придем к соглашению, Россия сосредоточится на своей экономической зоне с более мелкой рыбой, а не на норвежской, где она крупнее», – отметила она.
По словам политика, страны с большим трудом ведут переговоры по вопросу квот на вылов трески в Баренцевом море. При этом она подчеркнула, что Норвегия намерена продлить договор, действовавший почти 50 лет.
22 октября руководитель Росрыболовства Илья Шестаков говорил, что Россия может ввести ответные меры против норвежских рыбопромысловых судов. До этого Fiskeribladet со ссылкой на источники сообщало, что переговоры по квотам находятся под угрозой срыва. Такое решение обычно принимается в октябре, однако в 2025 г. диалог между странами сопровождается «большой неопределенностью».
Ответные меры касаются решения Норвегии от 7 июля, когда страна внесла российские «Норебо» и «Мурман сифуд» в санкционный список, тем самым присоединившись к европейским санкциям, принятым 20 мая.