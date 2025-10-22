Газета
Главная / Политика /

Россия пригрозила ответными мерами против рыбопромысловых судов Норвегии

Ведомости

Россия может ввести ответные меры против норвежских рыбопромысловых судов. Об этом заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

«Мы сейчас готовим уже ответные меры, которые объявим норвежской стороне своевременно», – сказал он (цитата по ТАСС). По его словам, санкции могут быть введены в этом году.

Норвежская сторона, по словам Шестакова, никаких ограничений снимать не собирается. По его словам, переговоры сторон стоят на паузе, сроки о проведении следующих консультаций не определены. Также не определены сроки проведения смешанной комиссии по рыбному хозяйству, на которой распределяется объем рыболовства на следующий год.

Россия ограничит норвежский рыбный промысел в ответ на санкции против рыбаков

Политика / Международные новости

10 октября Fiskeribladet со ссылкой на источники писало, что российско-норвежские переговоры по квотам на вылов трески столкнулись с угрозой срыва. Решение по квотам, как правило, принимается в октябре, но в этом году переговоры сопровождаются «большой неопределенностью».

27 августа Шестаков рассказал, что Россия закроет свою исключительную экономическую зону для норвежских рыбопромысловых судов, если в течение месяца Осло не пересмотрит запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для российских компаний «Норебо» и «Мурман сифуд».

