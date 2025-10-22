Россия пригрозила ответными мерами против рыбопромысловых судов Норвегии
Россия может ввести ответные меры против норвежских рыбопромысловых судов. Об этом заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.
«Мы сейчас готовим уже ответные меры, которые объявим норвежской стороне своевременно», – сказал он (цитата по ТАСС). По его словам, санкции могут быть введены в этом году.
Норвежская сторона, по словам Шестакова, никаких ограничений снимать не собирается. По его словам, переговоры сторон стоят на паузе, сроки о проведении следующих консультаций не определены. Также не определены сроки проведения смешанной комиссии по рыбному хозяйству, на которой распределяется объем рыболовства на следующий год.
10 октября Fiskeribladet со ссылкой на источники писало, что российско-норвежские переговоры по квотам на вылов трески столкнулись с угрозой срыва. Решение по квотам, как правило, принимается в октябре, но в этом году переговоры сопровождаются «большой неопределенностью».
27 августа Шестаков рассказал, что Россия закроет свою исключительную экономическую зону для норвежских рыбопромысловых судов, если в течение месяца Осло не пересмотрит запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для российских компаний «Норебо» и «Мурман сифуд».