Россия пригрозила ответными мерами против рыбопромысловых судов Норвегии

Норвежская сторона, по словам Шестакова, никаких ограничений снимать не собирается. По его словам, переговоры сторон стоят на паузе, сроки о проведении следующих консультаций не определены. Также не определены сроки проведения смешанной комиссии по рыбному хозяйству, на которой распределяется объем рыболовства на следующий год.