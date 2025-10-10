Fiskeribladet: в Норвегии опасаются срыва диалога с Россией о квотах на треску
Российско-норвежские переговоры по квотам на вылов трески столкнулись с угрозой срыва. Об этом пишет Fiskeribladet со ссылкой на источники.
Решение по квотам, как правило, принимается в октябре, следует из материала. В этом году переговоры сопровождаются «большой неопределенностью».
По словам сотрудницы Института Фритьофа Нансена Анны-Крастин Йоргенсен, Норвегия обсуждает возможный отзыв лицензий у российских судов. Йоргенсен при этом допускает выдачу разрешений для отдельных судов РФ.
7 июля Норвегия внесла российские «Норебо» и «Мурман сифуд» в санкционный список, тем самым присоединившись к европейским санкциям, принятым 20 мая. При включении компаний в список все их средства и активы замораживаются, а суда теряют доступ в норвежские территориальные воды и порты.
27 августа стало известно о предупреждении, что Россия закроет свою исключительную экономическую зону для норвежских рыбопромысловых судов, если в течение месяца Осло не пересмотрит запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для российских компаний «Норебо» и «Мурман сифуд».
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков говорил, что действия норвежской стороны «неизбежно приведут к разрушению эффективной системы управления и регулирования рыбного промысла в Северной Атлантике».