Fiskeribladet: в Норвегии опасаются срыва диалога с Россией о квотах на треску

7 июля Норвегия внесла российские «Норебо» и «Мурман сифуд» в санкционный список, тем самым присоединившись к европейским санкциям, принятым 20 мая. При включении компаний в список все их средства и активы замораживаются, а суда теряют доступ в норвежские территориальные воды и порты.