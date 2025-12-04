Креативный директор Versace покинул пост спустя восемь месяцев после назначения

Витале занял должность креативного директора Versace в марте 2025 г. До этого с 2010 г. он работал в качестве дизайнера в Miu Miu. Он стал третьим креативным директором Versace после Джанни Версаче, который погиб в 1997 г., и его сестры Донателлы.