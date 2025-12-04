Креативный директор Versace покинул пост спустя восемь месяцев после назначения
Креативный директор Versace Дарио Витале ушел в отставку спустя восемь месяцев с момента его назначения на должность. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на заявление модного дома.
Уход Витале произошел всего через два дня после того, как Prada Group завершила сделку по приобретению Versace за $1,38 млрд.
В компании уточнили, что Витале покинет бренд 12 декабря, его преемник будет объявлен позже.
Витале занял должность креативного директора Versace в марте 2025 г. До этого с 2010 г. он работал в качестве дизайнера в Miu Miu. Он стал третьим креативным директором Versace после Джанни Версаче, который погиб в 1997 г., и его сестры Донателлы.
10 апреля Prada SpA согласилась купить Versace за $1,38 млрд, несмотря на пошлины, вызванные тарифной политикой американского президента Дональда Трампа. Bloomberg тогда писал, что сделка станет крупнейшей в 112-летней истории компании. Она направлена на укрепление позиций Prada как одного из лидеров мировой модной индустрии.