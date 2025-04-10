Prada согласилась купить Versace за $1,4 млрд

Миланская компания, которой руководят дизайнер Миучча Прада и ее супруг Патрицио Бертелли, планирует завершить сделку во второй половине 2025 г. Приобретение Versace возвращает бренд в руки итальянских владельцев после того, как в 2018 г. Capri Holdings Ltd. приобрела его за $1,8 млрд. Однако под управлением Capri Versace так и не смог достичь ожидаемых показателей роста.