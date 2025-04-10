Prada согласилась купить Versace за $1,4 млрд
Prada SpA согласилась купить Versace за $1,38 млрд, несмотря на пошлины, вызванные тарифной политикой американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на компанию.
По данным издания, сделка станет крупнейшей в 112-летней истории компании. Она направлена на укрепление позиций Prada как одного из лидеров мировой модной индустрии.
Миланская компания, которой руководят дизайнер Миучча Прада и ее супруг Патрицио Бертелли, планирует завершить сделку во второй половине 2025 г. Приобретение Versace возвращает бренд в руки итальянских владельцев после того, как в 2018 г. Capri Holdings Ltd. приобрела его за $1,8 млрд. Однако под управлением Capri Versace так и не смог достичь ожидаемых показателей роста.
Эта сделка может помочь Prada усилить свои позиции в конкурентной борьбе с гигантами индустрии роскоши, такими как LVMH и Kering SA. Для Versace это станет шансом на возрождение и новым этапом развития под началом итальянской модной группы.
В газете The Wall Street Journal 9 апреля появилась информация, полученная из источников, о том, что сделка по покупке Prada компании Versace у Capri может быть сорвана. Причиной этому называли падение мировых фондовых рынков и неопределенность в отношении последствий введения США пошлин на импорт.
В начале апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше.