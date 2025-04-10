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Prada согласилась купить Versace за $1,4 млрд

Ведомости

Prada SpA согласилась купить Versace за $1,38 млрд, несмотря на пошлины, вызванные тарифной политикой американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на компанию.

По данным издания, сделка станет крупнейшей в 112-летней истории компании. Она направлена на укрепление позиций Prada как одного из лидеров мировой модной индустрии.

Миланская компания, которой руководят дизайнер Миучча Прада и ее супруг Патрицио Бертелли, планирует завершить сделку во второй половине 2025 г. Приобретение Versace возвращает бренд в руки итальянских владельцев после того, как в 2018 г. Capri Holdings Ltd. приобрела его за $1,8 млрд. Однако под управлением Capri Versace так и не смог достичь ожидаемых показателей роста.

Эта сделка может помочь Prada усилить свои позиции в конкурентной борьбе с гигантами индустрии роскоши, такими как LVMH и Kering SA. Для Versace это станет шансом на возрождение и новым этапом развития под началом итальянской модной группы.

В газете The Wall Street Journal 9 апреля появилась информация, полученная из источников, о том, что сделка по покупке Prada компании Versace у Capri может быть сорвана. Причиной этому называли падение мировых фондовых рынков и неопределенность в отношении последствий введения США пошлин на импорт.

В начале апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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