Reuters: американская NCH Capital не планирует продавать «АгроТерру»

Американская NCH Capital не намерена продавать «АгроТерру». Об этом пишет Reuters на фоне заявления главы российского банка ВТБ о переговорах по покупке компании.

Глава ВТБ Андрей Костин в декабре сообщил, что банк вел переговоры о приобретении «АгроТерры», которая является одним из крупнейших российских владельцев сельскохозяйственных земель. Костин не уточнил, с кем ВТБ проводил переговоры и не раскрыл подробностей планов ВТБ в отношении этих активов. Он также отметил, что ВТБ уже оказывает поддержку государству в управлении соответствующими активами. При этом в заявлении для Reuters компания NCH Capital опровергла эту информацию.

В 2024 г. президент России Владимир Путин передал во временное управление Росимущества активы сельскохозяйственного холдинга «АгроТерра». В его ведение также перешли акции компаний «Капитал АгроФинанс», «АгроСистема-Регионы», «АгроТерра» и «АгроСистема».

Читайте также:Костин: ВТБ планирует создать собственный агрохолдинг
