Reuters: американская NCH Capital не планирует продавать «АгроТерру»

Глава ВТБ Андрей Костин в декабре сообщил, что банк вел переговоры о приобретении «АгроТерры», которая является одним из крупнейших российских владельцев сельскохозяйственных земель. Костин не уточнил, с кем ВТБ проводил переговоры и не раскрыл подробностей планов ВТБ в отношении этих активов. Он также отметил, что ВТБ уже оказывает поддержку государству в управлении соответствующими активами. При этом в заявлении для Reuters компания NCH Capital опровергла эту информацию.