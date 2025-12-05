Wildberries запустила грузовую доставку для бизнеса
Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) запустила грузовую доставку сверхгабаритных товаров (СГТ). Ее могут оформить российские коммерческие компании и ИП на платформе «Wildberries для бизнеса».
Для оформления заказа нужно переключить личный профиль в режим «Как бизнес», выбрать товар на платформе и оформить заказ от имени юрлица. Доставка осуществляется бесплатно до дверей покупателя. В нее также входит подъем товара на нужный этаж.
Для обслуживания заказов на B2B-платформе стала доступна модель продаж «Курьером WB» (DBW). При такой схеме товар хранится у продавца, а доставляет его покупателю курьер грузовой доставки Wildberries. Цена доставки со склада продавца до покупателя фиксированная за один заказ вне зависимости от объема. Партнеры также могут использовать для продажи схемы «Склад WB» (доставка со склада маркетплейса) и «Маркетплейс» (доставка со склада продавца).
Вес сверхгабаритных товаров превышает 25 кг, длина одной из сторон упаковки составляет более 120 см, а сумма трех сторон превышает 200 см. Новая опция даст корпоративным клиентам доступ к широкому ассортименту сверхгабаритных товаров более чем 15 категорий: мебель, бытовая техника, сантехника, спортивный инвентарь, автотовары, телевизоры, аудиотехника, транспортные средства, стройматериалы и др. В разделе «Грузовая доставка» представлено более 2 млн товаров.
31 октября РВБ приступила к испытаниям доставки товаров с использованием беспилотных авиационных систем. Первые полеты прошли на логистическом комплексе в Шушарах. Для доставки использовался сертифицированный отечественный беспилотник. Во время испытания он выполнил маршрут из сортировочного центра платформы «Шушары» до фирменного пункта выдачи заказов на улице Полевой и вернулся на склад, отработав несколько посадочных точек.