Wildberries запустила грузовую доставку для бизнеса

Для обслуживания заказов на B2B-платформе стала доступна модель продаж «Курьером WB» (DBW). При такой схеме товар хранится у продавца, а доставляет его покупателю курьер грузовой доставки Wildberries. Цена доставки со склада продавца до покупателя фиксированная за один заказ вне зависимости от объема. Партнеры также могут использовать для продажи схемы «Склад WB» (доставка со склада маркетплейса) и «Маркетплейс» (доставка со склада продавца).