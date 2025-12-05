Газета
Главная / Бизнес /

Reuters: ЕС и G7 обсуждают запрет на морские перевозки российской нефти

Ведомости

«Большая семерка» (G7) и ЕС обсуждают введение полного запрета на экспорт российской нефти по морю. Об этом пишет Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с ситуацией.

По версии агентства, Россия экспортирует «более трети своей нефти танкерами, в основном в Индию и Китай, используя западные судоходные компании». «Запрет положит конец этой торговле, которая в основном осуществляется через флоты стран ЕС, входящих в ЕС, включая Грецию, Кипр и Мальту», – говорится в материале

Запрет могут объявить уже в следующем пакете санкций ЕС против РФ в начале 2026 г.

Страны Запада подозревают Москву в организации «теневого флота», с помощью которого российская нефть экспортируется в другие страны. Российская сторона эти заявления отвергала. Эти сообщения также отвергали российские компании. В январе «Совкомфлот» после санкций США заявил о непричастности к «теневому флоту» и соблюдении всех международных требований.

В октябре главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил, что санкционные ограничения против России и других стран мира затронули 7–8% ежегодной добычи нефти и 4–5% добычи газа.

