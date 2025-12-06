Китай стал крупнейшим поставщиком пива в РФ

На шестом месте оказалась Армения, которая нарастила поставки в Россию в 5,2 раза до $7 млн. За ней следует Польша, чьи отгрузки просели в четыре раза до $5 млн. Следом идет Бельгия, которая снизила экспорт в 4,7 раза до $4 млн. Португалия, расположившаяся на девятом месте, увеличила отгрузки в 21 раз до $1,6 млн. На последнем месте находятся Нидерланды. Страна уменьшила свои поставки в четыре раза до $1 млн.