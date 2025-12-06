Китай стал крупнейшим поставщиком пива в РФ
Китай по результатам девяти месяцев 2025 г. приобрел статус крупнейшего экспортера пива в Россию. Страна увеличила отгрузки в 1,5 раза по сравнению с таким же периодом 2024 г. до $33,4 млн. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и национальных таможенных ведомств.
Чехия заняла второе место в рейтинге крупнейших поставщиков, сократив экспорт за год почти вдвое до $15,6 млн. Германия снизила отгрузки в шесть раз до $12,2 млн. В первую пятерку также вошли Литва ($9 млн) и Латвия ($8,3 млн).
На шестом месте оказалась Армения, которая нарастила поставки в Россию в 5,2 раза до $7 млн. За ней следует Польша, чьи отгрузки просели в четыре раза до $5 млн. Следом идет Бельгия, которая снизила экспорт в 4,7 раза до $4 млн. Португалия, расположившаяся на девятом месте, увеличила отгрузки в 21 раз до $1,6 млн. На последнем месте находятся Нидерланды. Страна уменьшила свои поставки в четыре раза до $1 млн.
В январе-сентябре 2025 г. Россия сократила импорт пива в два раза. Он составил $100,8 млн.
По октябрьским данным Росалкогольтабакконтроля, розничные продажи пива в России за девять месяцев 2025 г. упали на 16,9% относительно годом ранее и составили 462,36 млн декалитров. Продажи пивных напитков снизились на 5,9% до 73,24 млн декалитров. В целом реализация пива и пивных напитков сократилась на 15,6% и достигла 535,6 млн декалитров. При этом продажи сидра, пуаре и медовухи выросли на 1,3% до 8,74 млн декалитров.