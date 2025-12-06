Гросси: электроснабжение ЗАЭС было нарушено в 11-й раз с начала конфликта
Запорожская атомная электростанция в ночь на 7 декабря уже в 11-й раз с начала спецоперации потеряла внешнее электроснабжение. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
По его словам, станция полностью лишилась внешнего питания и около получаса работала в режиме блэкаута, после чего была переподключена к 330-киловольтной линии. Соединение с основной 750-киловольтной линией по-прежнему отсутствует.
Утром Telegram-канал станции сообщал, что ЗАЭС несколько часов оставалась без внешнего энергоснабжения из-за срабатывания автоматической защиты. Дизель-генераторы отработали штатно. По данным предприятия, пределы безопасной эксплуатации не нарушены, оборудование работает под контролем, радиационный фон на площадке и прилегающих территориях в норме. Причины отключения внешних линий электропередачи устанавливаются.
14 ноября сообщалось, что на ЗАЭС отключилась высоковольтная лини 750 кВ «Днепровская», которая питала энергообъект. Она возобновила свою работу 19 ноября.