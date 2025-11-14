Питающая ЗАЭС ЛЭП «Днепровская» отключилась после срабатывания автозащиты

14 ноября глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что атака на Запорожскую АЭС стала самой опасной за всю историю коммерческой эксплуатации атомных электростанций. На фоне прошедшей встречи с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым он отметил, что совместными силами удастся стабилизировать ситуацию.