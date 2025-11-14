Питающая ЗАЭС ЛЭП «Днепровская» отключилась после срабатывания автозащиты
На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключилась линия электропередачи «Днепровская», которая питала энергообъект, сообщили в официальном Telegram-канале станции. Там сработала автоматическая защита.
Представители предприятия отметили, что станцию сейчас питает только линия «Ферросплавная-1». При этом не были зафиксированы нарушения пределов и условий безопасности. Сотрудники ЗАЭС держат ситуацию на контроле.
«Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений», – добавили в пресс-службе.
14 ноября глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что атака на Запорожскую АЭС стала самой опасной за всю историю коммерческой эксплуатации атомных электростанций. На фоне прошедшей встречи с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым он отметил, что совместными силами удастся стабилизировать ситуацию.
В начале ноября Гросси сообщал, что МАГАТЭ приложило усилия по установлению локального прекращения огня в районе ЗАЭС для проведения ремонтных работ и восстановления электроснабжения от подстанции «Ферросплавная-1». Локальное прекращение огня в районе ЗАЭС было завершено 11 ноября.