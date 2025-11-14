Гросси назвал атаку на ЗАЭС самой опасной в истории эксплуатации электростанций

Атака на Запорожскую АЭС стала самой опасной за всю историю коммерческой эксплуатации атомных электростанций. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в эфире телеканала «Россия 24».