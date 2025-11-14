Газета
Гросси назвал атаку на ЗАЭС самой опасной в истории эксплуатации электростанций

Ведомости

Атака на Запорожскую АЭС стала самой опасной за всю историю коммерческой эксплуатации атомных электростанций. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в эфире телеканала «Россия 24».

«Тем важнее, что нам удалось добиться результата восстановления, чтобы стабилизировать ситуацию», – добавил он, отметив, что опасную ситуацию удалось преодолеть благодаря координации действий.

Гросси рассказал, что в ходе переговоров с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым участники встречи обсудили вопрос безопасности на ЗАЭС. В этой связи он отметил, что совместными силами удастся стабилизировать ситуацию.

Лихачев заявил об укреплении взаимодействия России и МАГАТЭ

Встреча Гросси и Лихачева прошла в Калининграде 14 ноября. 

С 23 сентября ЗАЭС получала энергию от резервных дизель-генераторов из-за обстрелов. Руководство станции предупреждало, что отсутствие внешнего электропитания создает угрозу ядерной безопасности.

В начале ноября глава МАГАТЭ сообщал, что организация способствовала установлению локального прекращения огня в районе ЗАЭС для проведения ремонтных работ и восстановления электроснабжения от подстанции «Ферросплавная-1». Локальное прекращение огня в районе ЗАЭС было завершено 11 ноября.

