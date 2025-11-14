Газета
Лихачев встретился с главой МАГАТЭ в Калининграде

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и председатель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретились в Калининграде, передает «Маяк».

Основной темой встречи станет ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Гросси прибыл в эксклав накануне. Глава МАГАТЭ сообщал в начале ноября, что организация способствовала установлению локального прекращения огня в районе ЗАЭС для проведения ремонтных работ и восстановления электроснабжения от подстанции «Ферросплавная-1». Локальное прекращение огня в районе ЗАЭС было завершено 11 ноября.

С 23 сентября ЗАЭС получала энергию от резервных дизель-генераторов из-за обстрелов. Руководство станции предупреждало, что отсутствие внешнего электропитания создает угрозу ядерной безопасности.

