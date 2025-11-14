Лихачев встретился с главой МАГАТЭ в Калининграде

Гросси прибыл в эксклав накануне. Глава МАГАТЭ сообщал в начале ноября, что организация способствовала установлению локального прекращения огня в районе ЗАЭС для проведения ремонтных работ и восстановления электроснабжения от подстанции «Ферросплавная-1». Локальное прекращение огня в районе ЗАЭС было завершено 11 ноября.