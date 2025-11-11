Локальное прекращение огня в районе ЗАЭС завершено
В районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) завершено локальное прекращение огня после восстановления энергоснабжения. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел береговой линии Энергодара, сообщила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
По ее словам, сам город не обстреливают. Однако за последние сутки над территорией города замечены дроны. Один беспилотник упал на территории автовокзала рядом с Энергодаром, рассказала Яшина.
7 ноября руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что организация помогла установить новое локальное прекращение огня в районе ЗАЭС для ремонтных работ по восстановлению электроснабжения от подстанции «Ферросплавная-1» к украинской линии.
8 ноября стало известно, что внешнее энергоснабжение ЗАЭС восстановлено по двум линиям. Тогда была введена в работу линия «Ферросплавная-1». Ее включение было важно для обеспечения теплоснабжения города в предстоящий отопительный сезон, сообщали на станции.