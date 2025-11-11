Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Локальное прекращение огня в районе ЗАЭС завершено

Ведомости

В районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) завершено локальное прекращение огня после восстановления энергоснабжения. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел береговой линии Энергодара, сообщила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

По ее словам, сам город не обстреливают. Однако за последние сутки над территорией города замечены дроны. Один беспилотник упал на территории автовокзала рядом с Энергодаром, рассказала Яшина.

7 ноября руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что организация помогла установить новое локальное прекращение огня в районе ЗАЭС для ремонтных работ по восстановлению электроснабжения от подстанции «Ферросплавная-1» к украинской линии.

8 ноября стало известно, что внешнее энергоснабжение ЗАЭС восстановлено по двум линиям. Тогда была введена в работу линия «Ферросплавная-1». Ее включение было важно для обеспечения теплоснабжения города в предстоящий отопительный сезон, сообщали на станции.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь