Гросси сообщил о новом локальном прекращении огня на ЗАЭС

Ведомости

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предприняло усилия по установлению нового локального прекращения огня в районе Запорожской атомной электростанции, заявил руководитель организации Рафаэль Гросси. Его слова передает пресс-служба агентства.

«Еще одно прекращение огня при посредничестве МАГАТЭ вступило в силу на ЗАЭС, что позволит провести ремонтные работы, нацеленные на укрепление ее подключений к внешнему энергоснабжению и предотвращение ядерного инцидента», – сказал Гросси.

По его словам, такие решения помогут с 8 ноября начать ремонтные работы по восстановлению электричества от подстанции «Ферросплавная-1» к украинской линии. Подключить подачу электроэнергии могут через несколько дней после начала работ. 

23 октября высоковольтную линию электропередачи «Днепровская» ввели в работу после ремонта. ЗАЭС начала получать электроснабжение после 30 дней полного отсутствия внешнего питания. Представители станции отмечали, что режима тишины удалось достичь благодаря посредническим услугам Гросси. 

