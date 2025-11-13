Газета
Политика

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Калининград

Ведомости

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Калининград. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Гросси прибыл в Храброво, в настоящее время он покинул здание аэропорта», – рассказал собеседник агентства. По данным корреспондента ТАСС, глава МАГАТЭ не проходил через выход бизнес-зала, а у здания аэропорта находилось около семи автомобилей представительского класса.

14 ноября в Калининграде запланированы переговоры Гросси с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым. Основной темой встречи станет ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции.

7 ноября Гросси сообщал, что МАГАТЭ способствовало установлению локального прекращения огня в районе ЗАЭС для проведения ремонтных работ и восстановления электроснабжения от подстанции «Ферросплавная-1». Уже 8 ноября энергоснабжение станции было восстановлено по двум линиям, что важно для теплоснабжения в предстоящий отопительный сезон. Но уже 11 ноября режим локального прекращения огня завершился. По данным представителей станции, вооруженные силы Украины продолжили обстрелы береговой линии Энергодара.

