Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Калининград

7 ноября Гросси сообщал, что МАГАТЭ способствовало установлению локального прекращения огня в районе ЗАЭС для проведения ремонтных работ и восстановления электроснабжения от подстанции «Ферросплавная-1». Уже 8 ноября энергоснабжение станции было восстановлено по двум линиям, что важно для теплоснабжения в предстоящий отопительный сезон. Но уже 11 ноября режим локального прекращения огня завершился. По данным представителей станции, вооруженные силы Украины продолжили обстрелы береговой линии Энергодара.