Лихачев заявил об укреплении взаимодействия России и МАГАТЭ
Взаимодействие России с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжает укрепляться и помогло пройти сложный период восстановления энергоснабжения Запорожской АЭС. Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев по итогам консультаций с делегацией МАГАТЭ в Калининграде.
По его словам, «Росатом» видит большой смысл и большую отдачу в присутствии миссии агентства непосредственно на ЗАЭС.
«Смело могу сказать, что это взаимодействие позволило нам пережить очень сложный месяц с 23 сентября по 23 октября», – отметил Лихачев (цитата по «РИА Новости»). По его словам, тогда впервые в истории огромный атомный объект был отключен от внешнего электроснабжения.
Встречу возглавили Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Сначала стороны провели двусторонние переговоры, после чего консультации продолжились в расширенном составе.
Гросси прибыл в Калининград 13 ноября в аэропорт «Храброво». До этого он сообщал, что МАГАТЭ способствовало установлению локального прекращения огня в районе ЗАЭС для проведения ремонтных работ и восстановления электроснабжения. Этот режим завершился 11 ноября.