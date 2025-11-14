Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Лихачев заявил об укреплении взаимодействия России и МАГАТЭ

Ведомости

Взаимодействие России с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжает укрепляться и помогло пройти сложный период восстановления энергоснабжения Запорожской АЭС. Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев по итогам консультаций с делегацией МАГАТЭ в Калининграде.

По его словам, «Росатом» видит большой смысл и большую отдачу в присутствии миссии агентства непосредственно на ЗАЭС.

«Смело могу сказать, что это взаимодействие позволило нам пережить очень сложный месяц с 23 сентября по 23 октября», – отметил Лихачев (цитата по «РИА Новости»). По его словам, тогда впервые в истории огромный атомный объект был отключен от внешнего электроснабжения.

Встречу возглавили Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Сначала стороны провели двусторонние переговоры, после чего консультации продолжились в расширенном составе.

Гросси прибыл в Калининград 13 ноября в аэропорт «Храброво». До этого он сообщал, что МАГАТЭ способствовало установлению локального прекращения огня в районе ЗАЭС для проведения ремонтных работ и восстановления электроснабжения. Этот режим завершился 11 ноября.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её