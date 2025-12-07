Цены на говядину в США выросли на 14,7% на фоне снижения поголовья скота

Ситуацию усугубляет классический «скотоводческий цикл», длящийся 8–12 лет, при котором рост цен заставляет производителей сохранять больше телок (молодых самок) для расширения стада. Это временно сокращает предложение мяса на рынке. Как отмечает Адам Вегнер из Небрасской мясной ассоциации, при высоком спросе у производителей есть сильный стимул продавать скот, а не оставлять его для разведения.