Цены на говядину в США выросли на 14,7% на фоне снижения поголовья скота
Стоимость говядины и телятины в США за год выросла на 14,7%, значительно опережая общий рост цен на продукты (3,1%). Основная причина – сокращение поголовья крупного рогатого скота до минимального уровня за более чем 70 лет, что создает давление на рынок, передает CNBC.
Ситуацию усугубляет классический «скотоводческий цикл», длящийся 8–12 лет, при котором рост цен заставляет производителей сохранять больше телок (молодых самок) для расширения стада. Это временно сокращает предложение мяса на рынке. Как отмечает Адам Вегнер из Небрасской мясной ассоциации, при высоком спросе у производителей есть сильный стимул продавать скот, а не оставлять его для разведения.
Существенное влияние оказывают и климатические факторы. Сильная засуха в ряде регионов привела к дефициту кормов, что увеличивает расходы скотоводов. «Когда вы переживаете засуху, вы производите очень мало кормов, сена или люцерны», – поясняет владелец ранчо в Небраске Тейлон Линнеман.
Затраты производителей за последние пять лет выросли более чем на 50%. Несмотря на снижение цен на зерно с 2022 г., необходимость докорма скота остается серьезной статьей расходов. «То, что мы наблюдаем сейчас, – это результат смешения засухи, высокого спроса и низкого поголовья телок», – констатирует гендиректор Omaha Steaks Нейт Ремпе.
Хотя общее производствj говядины остается стабильным благодаря увеличению среднего веса животных и растущему импорту, эти факторы не компенсируют дефицит внутреннего предложения. Новые риски, такие как изменяющиеся тарифы в Бразилии и паразитарные инфекции скота в Мексике, создают дополнительное давление на цены, отмечает телеканал.
Крупные игроки рынка, включая компанию Omaha Steaks, которая не повышала цены более трех лет, отмечают, что рост себестоимости начинает серьезно сказываться на их прибыли, что может вскоре привести к пересмотру розничных цен.