Дональд Трамп смягчает часть пошлин на продовольствие

На этом фоне не только торговая, но и в целом экономическая политика Трампа начала терять поддержку электората. Согласно опросу, проведенному по заказу CNN в период с 27 по 30 октября, только 28% американцев положительно оценивают состояние экономики страны, а 72% – отрицательно. Опрос, проведенный телеканалом NBC News в период с 24 по 28 октября, показал, что, по мнению 63% американцев, экономическая политика Трампа не оправдала их ожиданий. Стоит отметить, что Трамп практически никогда, особенно в первый срок (2017–2021), не испытывал серьезных проблем с поддержкой его деятельности в этой сфере.