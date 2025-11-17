Дональд Трамп смягчает часть пошлин на продовольствие

Дональд Трамп смягчает часть пошлин на продовольствиеОн забеспокоился о своих рейтингах
Американские пошлины на иностранные апельсины, бананы, говядину, помидоры, некоторые удобрения, какао-бобы, специи, чай, тропические фрукты, фруктовые соки и кофе будут ослаблены. Эти товары не будут подпадать под зеркальные пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом 2 апреля, говорится в исполнительном указе, опубликованном вечером 14 ноября на сайте Белого дома.
То есть в отношении некоторых из перечисленных продуктов продолжат действовать другие пошлины (при наличии). Например, помидоры из Мексики все еще будут облагаться по тарифу в 17%, введенному в отношении этой страны в июле в результате истечения срока тарифного соглашения между странами.
Сам Трамп на очередной пресс-конференции признал, что пошлины «иногда могут» стать причиной удорожания продуктов. Но он тут же подчеркнул, что в большинстве случаев пошлины навредили другим странам. Администрация аргументирует сделанные исключения уступками, на которые пошли некоторые торговые партнеры США, заключив с ними «сделки». Например, 14 ноября было объявлено о достижении договоренностей со Швейцарией, а 13 ноября – с Аргентиной, Гватемалой, Сальвадором и Эквадором.
Некоторые из вышеперечисленных стран являются основными источниками тех продуктов, в отношении которых были сделаны послабления. Те же бананы поступают в США из Гватемалы и других центрально- и южноамериканских стран. По данным Управления по вопросам международной торговли США (ITA), в пятерку основных поставщиков кофе в страну на 2023 г. входили Бразилия, Колумбия, Швейцария, Канада и Гватемала. В число основных поставщиков говядины в США также входит Бразилия. По информации Statista, основными экспортерами чая в США на 2021 г. были Япония, Индия, Аргентина, Китай, Шри-Ланка, Тайвань, Канада и Великобритания.
Противники Трампа, в свою очередь, настаивают, что он беспокоится о росте цен, ставшем причиной падения его рейтингов. «Президент Трамп наконец-то признал то, что мы всегда знали: его пошлины увеличивают цены для американцев», – говорится в заявлении конгрессмена-демократа Дона Бейера, опубликованном на его официальном сайте.
Как сообщила служба новостей NPR, ослабление существующего тарифного режима обсуждалось администрацией на протяжении некоторого времени. В своем интервью журналистке Fox News 11 ноября Трамп также допустил снижение пошлин.
По данным министерства труда США, в сентябре инфляция достигла 3% впервые с января. С того момента по апрель инфляция снизилась до 2,3%. Но с апреля, а именно после введения зеркальных пошлин, она снова начала увеличиваться.
Текущий показатель кажется достаточно низким, но формируется он при одновременном снижении стоимости аренды жилья и росте продовольственных цен, объяснил частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков. Ситуация с инфляцией в целом и ценами на конкретные продукты будет зависеть от уверенности импортеров в долгосрочности послаблений, а также от состояния американского потребителя: по набору косвенных признаков медианный потребитель чувствует себя не совсем комфортно, подчеркнул младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин.
На этом фоне не только торговая, но и в целом экономическая политика Трампа начала терять поддержку электората. Согласно опросу, проведенному по заказу CNN в период с 27 по 30 октября, только 28% американцев положительно оценивают состояние экономики страны, а 72% – отрицательно. Опрос, проведенный телеканалом NBC News в период с 24 по 28 октября, показал, что, по мнению 63% американцев, экономическая политика Трампа не оправдала их ожиданий. Стоит отметить, что Трамп практически никогда, особенно в первый срок (2017–2021), не испытывал серьезных проблем с поддержкой его деятельности в этой сфере.
Усилия Белого дома направлены на то, чтобы снизить напряженность на рынке по ряду товаров, которые не производятся или производятся в недостаточном объеме в США, продолжил Кочетков. Эксперт подчеркнул, что стремление обеспечить стабилизацию цен направлено на укрепление шансов республиканцев перед промежуточными выборами, которые состоятся в ноябре 2026 г. В связи с этим Кочетков допустил расширение администрацией перечня товаров, в отношении которых будут применены тарифные льготы.
Если и другие категории товаров массового потребления будут показывать слишком сильный рост цен, то можно ожидать, что и по ним администрация тоже примет аналогичные решения, согласился Черкашин. Реальная причина смягчения пошлин – снижение рейтингов Трампа и республиканцев, а не тиражируемые им результаты торговых переговоров с другими странами, считает эксперт.
В целом, по мнению Кочеткова, ослабление тарифов будет иметь свой положительный эффект с точки зрения ценообразования. Черкашин, в свою очередь, подчеркнул, что можно ожидать снижения цен, но пошлины, вводимые президентскими указами, создают различные неопределенности для бизнеса и некоторые импортеры могут повременить с изменением ценовой политики, если они смогут себе это позволить.
При этом, как отмечает газета The New York Times, смягчение пошлин может вызвать возмущение американских фермеров. Но это, по словам Черкашина, вряд ли сильно повлияет на решение Трампа, так как он не опасается потерять их поддержку. «Фермеры будут терпеть все, что угодно, от республиканцев, потому что демократы с их ориентацией на прибрежные мегаполисы для фермеров еще хуже», – резюмировал эксперт.