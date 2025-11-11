Трамп: США понесут убытки свыше $3 трлн в случае отмены пошлин

10 ноября министр финансов США Скотт Бессент отметил, что доходы страны после увеличения импортных пошлин вскоре перейдут к снижению, так как произойдут изменения в торговых потоках. При этом план Вашингтона состоит в том, чтобы тарифы помогли создать новые производства, а налоги от них восполнили бы разницу в доходах.