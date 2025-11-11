Трамп: США понесут убытки свыше $3 трлн в случае отмены пошлин
При отмене введенных Вашингтоном импортных пошлин Соединенные Штаты потеряют более $3 трлн, что станет невосполнимым ущербом для страны, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Trith Social.
«Верховному суду США были предоставлены неверные данные. Если суд примет решение против тарифов, то "откат", включая уже сделанные и запланированные инвестиции, а также возврат средств, превысит $3 трлн. Возместить такой огромный ущерб будет невозможно», – написал американский лидер.
Глава Белого дома также подчеркнул, что такая ситуация могла бы стать настоящей угрозой для национальной безопасности США. Она бы оказала разрушительное влияние на будущее страны, сказал он.
10 ноября министр финансов США Скотт Бессент отметил, что доходы страны после увеличения импортных пошлин вскоре перейдут к снижению, так как произойдут изменения в торговых потоках. При этом план Вашингтона состоит в том, чтобы тарифы помогли создать новые производства, а налоги от них восполнили бы разницу в доходах.
В 2025 финансовом году поступления от тарифных пошлин в бюджет США достигли $195 млрд. Рост в сравнении с 2024 финансовым годом составил $118 млрд. Такие данные приводило в октябре управление конгресса США по бюджету в своем месячном отчете за сентябрь.