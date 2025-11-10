Бессент спрогнозировал уменьшение доходов от пошлин Трампа

В 2025 финансовом году поступления от тарифных пошлин в бюджет США достигли $195 млрд. Рост в сравнении с 2024 финансовым годом составил $118 млрд. Такие данные приводило в октябре управление конгресса США по бюджету в своем месячном отчете за сентябрь. Дефицит бюджета США в 2025 финансовом году составил порядка $1,809 трлн, что на $8 млрд меньше, чем в 2024 г.