Бессент спрогнозировал уменьшение доходов от пошлин Трампа
Доходы США после повышения импортных пошлин вскоре начнут снижаться из-за изменений в торговых потоках, однако по плану Белого дома тарифы помогут создать новые производства. Далее компенсировать доходы позволят налоги, сообщил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу ABC News.
«Доходы от пошлин будут значительными вначале, но затем они снизятся. Но к этому времени вырастут внутренние налоговые поступления по мере того, как будет увеличиваться доход от корпоративных налогов и от подоходного налога со вновь создаваемых высокооплачиваемых рабочих мест», – сказал глава американского финансового ведомства.
Бессент также отметил, что главной целью увеличения уровня пошлин стало изменение торгового баланса и цепочек внутренних производств. По его словам, это позволит повысить инвестиционную активность внутри США.
Министр финансов США при этом отмечал, что ситуация вокруг приостановки работы американского федерального правительства (шатдаун) становится «все хуже и хуже». Он подчеркнул, что последние два квартала 2025 г. у США «была потрясающая экономика», но, по новым оценкам, экономический рост в этом квартале может сократиться вполовину, если остановка работы правительства продолжится.
В 2025 финансовом году поступления от тарифных пошлин в бюджет США достигли $195 млрд. Рост в сравнении с 2024 финансовым годом составил $118 млрд. Такие данные приводило в октябре управление конгресса США по бюджету в своем месячном отчете за сентябрь. Дефицит бюджета США в 2025 финансовом году составил порядка $1,809 трлн, что на $8 млрд меньше, чем в 2024 г.
9 ноября президент США Дональд Трамп объявил, что большинство американцев получат дивиденды в размере «не менее» $2000 из доходов от торговых пошлин.