Бессент заявил об ухудшении ситуации в США из-за шатдауна
Ситуация вокруг приостановки работы федерального правительства в США (шатдаун) становится «все хуже и хуже». Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью ABC.
«Мы увидели влияние [шатдауна] на экономику с первого же дня, но ситуация становится все хуже и хуже», – сказал он.
По словам министра, в последние два квартала 2025 г. у США «была потрясающая экономика», но по новым оценкам экономический рост в этом квартале может сократиться вполовину, если остановка работы правительства продолжится.
Шатдаун в США продолжается больше месяца. Конгресс не одобрил ни годовой бюджет, ни временное финансирование, так как республиканцам во главе с президентом США Дональдом Трампом и демократам не удалось прийти к согласию по вопросу принятия временного финансирования.