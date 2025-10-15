Бессент: ущерб для экономики США от шатдауна может достигать $15 млрд в день
Ущерб для США от приостановки работы правительства может составлять до $15 млрд в день. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент на конференции по вопросам инвестиций в Вашингтоне, организованной телеканалом CNBC.
«Я видел показатели, которые свидетельствуют об ущербе, возможно, до $15 млрд в день», – сказал он (цитата по ТАСС).
ТАСС отметил, что Белый дом в начале октября представил оценки, согласно которым ВВП США от шатдауна будет терять примерно по $15 млрд в неделю.
Шатдаун продолжается уже две недели. Конгресс не одобрил ни годовой бюджет, ни временное финансирование, так как республиканцам во главе с президентом США Дональдом Трампом и демократам не удалось прийти к согласию по вопросу принятия временного финансирования, которое позволило бы правительству продолжить работу некоторое время.
CNBC News отмечал, что предыдущие приостановки работы правительства оказали незначительное влияние на экономический рост, но длительный шатдаун может нанести определенный ущерб экономике страны.
2 октября Бессент указывал, что закрытие американского правительства может негативно сказаться на ВВП, экономическом росте и рынке труда США.