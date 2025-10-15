Бессент: ущерб для экономики США от шатдауна может достигать $15 млрд в день

Шатдаун продолжается уже две недели. Конгресс не одобрил ни годовой бюджет, ни временное финансирование, так как республиканцам во главе с президентом США Дональдом Трампом и демократам не удалось прийти к согласию по вопросу принятия временного финансирования, которое позволило бы правительству продолжить работу некоторое время.