Бессент заявил о риске негативных последствий для ВВП США при шатдауне
Закрытие американского правительства может негативно сказаться на валовом внутреннем продукте (ВВП), экономическом росте и рынке труда США. Об этом заявил глава минфина страны Скотт Бессент в интервью CNBC News.
Предыдущие приостановки работы правительства оказали незначительное влияние на экономический рост, отмечает телеканал. Вместе с тем длительный шатдаун может нанести определенный ущерб экономике страны. По данным CNBC, в течение последних двух кварталов экономический рост в США шел по восходящей траектории. Во II квартале 2025 г. американский ВВП вырос на 3,8% в годовом исчислении.
В США впервые с 2019 г. произошел шатдаун – закрытие правительства. Это случилось утром 1 октября. Конгресс не одобрил ни годовой бюджет, ни временное финансирование, так как республиканцам во главе с президентом США Дональдом Трампом и демократам не удалось прийти к согласию по вопросу принятия временного финансирования, которое позволило бы правительству продолжить работу некоторое время.
Как сообщало 2 октября Associated Press, Трамп рассматривает шатдаун как возможность радикально реформировать госаппарат и наказать политических оппонентов. Вместо стандартной процедуры временного отпуска сотрудников без сохранения зарплаты Белый дом сообщил о грядущих массовых увольнениях и «необратимом» сворачивании ряда программ, поддерживаемых демократами.