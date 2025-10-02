AP: Трамп воспользуется шатдауном для чистки госаппарата
Президент США Дональд Трамп рассматривает приостановку работы федерального правительства (шатдаун) как возможность радикально реформировать госаппарат и наказать политических оппонентов. Вместо стандартной процедуры временного отпуска сотрудников без сохранения зарплаты, Белый дом сообщил о грядущих массовых увольнениях и «необратимом» сворачивании ряда программ, поддерживаемых демократами, передает Associated Press.
По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, сокращения будут «неизбежны». Уже сейчас Административно-бюджетное управление (OMB) остановило финансирование инфраструктурных проектов на сумму $18 млрд в Нью-Йорке, включая строительство метро и тоннеля Гудзон.
Президент похвалил главу бюджетного управления Расса Воута, одного из идеологов «Проекта 2025», заявив, что он «может урезать бюджет так, как никто другой». Воут, в свою очередь, сообщил республиканским законодателям о старте увольнений в течение ближайших суток. Это продолжение более широкой кампании по сокращению федерального правительства, начатой Министерством по повышению эффективности под руководством предпринимателя Илона Маска.
Шатдаун рискует затянуться до октября, нанося ущерб не только госструктурам, но и экономике в целом, пишет AP. По данным Бюджетного управления Конгресса, около 750 000 сотрудников будут отправлены в неоплачиваемый отпуск, что приведет к потерям до $400 млн в день.
Администрация уже заявила о намерении обеспечить финансирование Пентагона и Министерства внутренней безопасности из ранее принятого бюджета. Как отмечает издание, это позволит продолжить реализацию ключевых инициатив Трампа – в частности, политику ужесточения иммиграционного контроля и массовой депортации. Однако другие ведомства останутся без зарплаты до окончания шатдауна.
На фоне конфликта Белый дом и Конгресс не планируют новых встреч. Демократы требуют сохранить программы здравоохранения и предупредили, что в случае их отмены медицинские страховки могут подорожать в два раза. Республиканцы предложили отложить обсуждение этого вопроса до конца года, когда истекают федеральные субсидии.
Тем временем, администрация продолжает пересматривать ранее утвержденные расходы, включая финансирование экологических инициатив, образовательных программ и иностранной помощи. Несмотря на предупреждения Счетной палаты о незаконности таких действий, Верховный суд в недавнем решении поддержал аннулирование $5 млрд помощи за рубежом.
Федеральное правительство США официально прекратило работу 1 октября, поскольку конгресс не утвердил бюджет до установленного срока. Это первый шатдаун с 2019 г.