AP: Трамп воспользуется шатдауном для чистки госаппарата

Президент похвалил главу бюджетного управления Расса Воута, одного из идеологов «Проекта 2025», заявив, что он «может урезать бюджет так, как никто другой». Воут, в свою очередь, сообщил республиканским законодателям о старте увольнений в течение ближайших суток. Это продолжение более широкой кампании по сокращению федерального правительства, начатой Министерством по повышению эффективности под руководством предпринимателя Илона Маска.