Главная / Политика /

AP: Трамп воспользуется шатдауном для чистки госаппарата

Ведомости

Президент США Дональд Трамп рассматривает приостановку работы федерального правительства (шатдаун) как возможность радикально реформировать госаппарат и наказать политических оппонентов. Вместо стандартной процедуры временного отпуска сотрудников без сохранения зарплаты, Белый дом сообщил о грядущих массовых увольнениях и «необратимом» сворачивании ряда программ, поддерживаемых демократами, передает Associated Press.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, сокращения будут «неизбежны». Уже сейчас Административно-бюджетное управление (OMB) остановило финансирование инфраструктурных проектов на сумму $18 млрд в Нью-Йорке, включая строительство метро и тоннеля Гудзон.

Президент похвалил главу бюджетного управления Расса Воута, одного из идеологов «Проекта 2025», заявив, что он «может урезать бюджет так, как никто другой». Воут, в свою очередь, сообщил республиканским законодателям о старте увольнений в течение ближайших суток. Это продолжение более широкой кампании по сокращению федерального правительства, начатой Министерством по повышению эффективности под руководством предпринимателя Илона Маска.

Почему Трамп решил приостановить работу правительства

Политика / Международные новости

Шатдаун рискует затянуться до октября, нанося ущерб не только госструктурам, но и экономике в целом, пишет AP. По данным Бюджетного управления Конгресса, около 750 000 сотрудников будут отправлены в неоплачиваемый отпуск, что приведет к потерям до $400 млн в день.

Администрация уже заявила о намерении обеспечить финансирование Пентагона и Министерства внутренней безопасности из ранее принятого бюджета. Как отмечает издание, это позволит продолжить реализацию ключевых инициатив Трампа – в частности, политику ужесточения иммиграционного контроля и массовой депортации. Однако другие ведомства останутся без зарплаты до окончания шатдауна.

На фоне конфликта Белый дом и Конгресс не планируют новых встреч. Демократы требуют сохранить программы здравоохранения и предупредили, что в случае их отмены медицинские страховки могут подорожать в два раза. Республиканцы предложили отложить обсуждение этого вопроса до конца года, когда истекают федеральные субсидии.

Тем временем, администрация продолжает пересматривать ранее утвержденные расходы, включая финансирование экологических инициатив, образовательных программ и иностранной помощи. Несмотря на предупреждения Счетной палаты о незаконности таких действий, Верховный суд в недавнем решении поддержал аннулирование $5 млрд помощи за рубежом.

Федеральное правительство США официально прекратило работу 1 октября, поскольку конгресс не утвердил бюджет до установленного срока. Это первый шатдаун с 2019 г.

