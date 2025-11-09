Трамп пообещал выплатить американцам по $2000 из доходов от пошлин
Президент США Дональд Трамп объявил, что дивиденды в размере «не менее» $2000 будут выплачены большинству американцев из доходов от торговых пошлин.
«Дивиденды в размере не менее $2000 долларов на человека (не считая людей с высоким доходом!) будут выплачены каждому», – написал он в соцсети Truth Social.
В посте президент США также заявил, что Штаты собирают «триллионы долларов» в виде тарифов и будут использовать эти деньги для сокращения государственного долга в размере $37 трлн и поощрения граждан. Глава государства назвал критиков тарифов «дураками» и утверждает, что США теперь являются «самой богатой и уважаемой страной в мире».
В 2025 финансовом году поступления от тарифных пошлин в американский бюджет составили $195 млрд, что на $118 млрд больше, чем в 2024 финансовом году. Такие данные приводило в октябре управление конгресса США по бюджету в своем месячном отчете за сентябрь. Дефицит бюджета США в 2025 финансовом году составил порядка $1,809 трлн, что на $8 млрд меньше, чем в 2024 г.
В октябре стало известно, что Трамп работает над созданием «фонда победы» для Украины, который будет финансироваться за счет новых пошлин на Китай. По данным The Telegraph, пошлины на импорт из КНР составят 500%, а полученные средства пойдут на закупку оружия для украинской армии. Однако затем стороны смогли урегулировать часть торговых разногласий. 30 октября президент США заявил, что понижает тарифы в отношении КНР, введенные из-за ситуации с фентанилом, вдвое, с 20 до 10%. Пекин в ответ приостановил действие тарифов в отношении импорта американских сельскохозяйственных товаров.