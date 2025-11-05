Китай отменил тарифы на сельхозпродукцию США после сокращения пошлин за фентанил

30 октября президент США Дональд Трамп заявил, что понижает тарифы в отношении КНР, введенные из-за ситуации с фентанилом, вдвое, с 20 до 10%. Это произошло после того, как состоялись его переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Глава Белого дома назвал переговоры в южнокорейском городе Пусан удивительными и выдающимися.