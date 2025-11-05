Газета
Китай отменил тарифы на сельхозпродукцию США после сокращения пошлин за фентанил

Ведомости

Китай приостановил действие тарифов, которые были введены в качестве ответной меры в отношении импорта американских сельскохозяйственных товаров, говорится в заявлении минфина КНР.

Отмена пошлин вступит в силу 10 ноября в 13:01 (8:01 мск). Приостановка коснется всех тарифов, которые были введены в Китае 4 марта на соевые бобы, кукурузу, пшеницу, сорго, курицу и другое.

30 октября президент США Дональд Трамп заявил, что понижает тарифы в отношении КНР, введенные из-за ситуации с фентанилом, вдвое, с 20 до 10%. Это произошло после того, как состоялись его переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Глава Белого дома назвал переговоры в южнокорейском городе Пусан удивительными и выдающимися.

Си подчеркнул, что развитие и возрождение его страны не противоречат цели Трампа «сделать Америку снова великой». Он подтвердил свое желание, чтобы США и Китай были партнерами и друзьями.

