Трамп по итогам встречи с Си снизил пошлины для КНР на 10%

Сам председатель КНР отметил в начале переговоров, которые продлились 1 час 40 минут, что развитие и возрождение его страны не противоречат цели Трампа «сделать Америку снова великой». По словам Си Цзиньпина, он уже много лет настаивал на том, что США и Китай должны быть партнерами и друзьями.