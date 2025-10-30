Газета
Трамп по итогам встречи с Си снизил пошлины для КНР на 10%

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что снижает тарифы в отношении КНР, которые были введены из-за ситуации с фентанилом, передает Bloomberg. Пошлины станут меньше вдвое, с 20 до 10%.

Американский лидер также назвал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в южнокорейском городе Пусан удивительными и выдающимися. По его словам, он прилетит в Китай в апреле 2026 г.

23 октября глава Белого дома отмечал, что проблема фентанила станет первоочередной на встрече с Си. Он обвинял Китай в переправке вещества через Венесуэлу для того, чтобы обойти контроль США и Мексики в портах. По словам Трампа, он также был намерен обсудить с китайским лидером вопрос урегулирования конфликта России и Украины.

Сам председатель КНР отметил в начале переговоров, которые продлились 1 час 40 минут, что развитие и возрождение его страны не противоречат цели Трампа «сделать Америку снова великой». По словам Си Цзиньпина, он уже много лет настаивал на том, что США и Китай должны быть партнерами и друзьями.

