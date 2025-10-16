The Telegraph: Трамп создаст «фонд победы» Украины из доходов от пошлин
Президент США Дональд Трамп работает над созданием «фонда победы» для Украины, который будет финансироваться за счет новых пошлин на Китай. Об этом пишет The Telegraph.
Согласно новой стратегии, пошлины на импорт из Китая составят 500%. Полученные средства пойдут на закупку оружия для украинской армии.
Газета пишет, что Трамп поручил министру финансов США Скотту Бессенту представить план европейским коллегам перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 17 октября. Накануне Бессет заявил, что европейские страны должны ввести аналогичные пошлины на товары из Китая. The Telegraph отмечает, что идея введения санкций против Китая из-за закупок российской нефти ранее встречала препятствие со стороны европейских правительств.
15 октября министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил союзникам, что Киеву нужно $120 млрд долларов в 2026 г.
14 октября американский лидер заявил, что Зеленский попросит у него ракеты Tomahawk на встрече 17 октября. По словам Трампа, у США достаточно этих ракет. Пока неизвестно, какое именно решение будет принято. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что поставка таких ракет нанесет колоссальный ущерб российско-американским отношениям.