Производство алкоголя в РФ снизилось 6,7% за 11 месяцев 2025 года

За январь–ноябрь 2025 г. общий объем производства алкогольной продукции в России (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) сократился на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составил 158,5 млн декалитров (дал). Падение продолжило тенденцию предыдущего года, когда производство также демонстрировало спад, свидетельствуют данные статистики Федеральной службы по контролю за алкогольными табачным рынками.