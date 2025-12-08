Производство алкоголя в РФ снизилось 6,7% за 11 месяцев 2025 года
За январь–ноябрь 2025 г. общий объем производства алкогольной продукции в России (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) сократился на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составил 158,5 млн декалитров (дал). Падение продолжило тенденцию предыдущего года, когда производство также демонстрировало спад, свидетельствуют данные статистики Федеральной службы по контролю за алкогольными табачным рынками.
Среди крепкого алкоголя производство спиртных напитков крепостью свыше 9% уменьшилось на 3,5%, достигнув 104 млн дал. В структуре этой группы сократились выпуски водки и коньяка, тогда как производство ликеро-водочных изделий (ЛВИ) и других спиртных напитков, напротив, выросло.
При этом заметно увеличилось производство винной продукции. Выпуск виноградного вина вырос на 11,6%, а игристых вин – на 8,2%.
Наиболее резкое падение зафиксировано в сегменте слабоалкогольной продукции, объемы которой рухнули на 86,3%. Существенно сократилось также производство плодовой алкогольной продукции и виноградосодержащих напитков.
В январе 2025 г. объем производства всей алкогольной продукции в России, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, упал на 27,8% год к году и достиг 8,7 млн дал.