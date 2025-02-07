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Производство алкоголя в январе упало почти на 28%

Ведомости

В России объем производства всей алкогольной продукции, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, в январе 2025 г. достиг 8,7 млн декалитров (дал). Это на 27,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «РБК Вино» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Выпуск водки сократился на 32,2% до 3,3 млн дал, коньяков – на 3% до 498 000 дал, ликеро-водочных изделий – на 27,8% до 995 700 дал.

«Снижение объемов производства обусловлено ростом ставки акциза и минимальных цен с начала года, в связи с чем производители наращивали объемы в конце года», – пояснили в пресс-службе Росалкогольтабакконтроля.

За январь только две категории рынка алкогольных напитков показали рост. Производство игристого вина достигло 1 млн дал, что на 23,4% больше показателя январе 2024 г. Производство виноградного вина выросло на 16% в годовом исчислении и составило 2,2 млн дал.

В декабре «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля писал, что производство слабоалкогольной продукции в России за 11 месяцев снизилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. С января по ноябрь 2024 г. в продажу поступило только 9,57 млн декалитров слабоалкогольных напитков, тогда как в 2023 г. их число составило 20,29 млн. В целом производство алкоголя за этот период упало на 1,5% – до 169,94 млн декалитров.

В конце 2024 г. правительство утвердило план мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в России до 2030 г. Предыдущая концепция 2009–2020 гг. помогла сократить его с 18 л до 8,8 л на человека в год (на 51%), уточнил «Ведомостям» сотрудник пресс-службы Минздрава.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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