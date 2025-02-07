Производство алкоголя в январе упало почти на 28%

В декабре «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля писал, что производство слабоалкогольной продукции в России за 11 месяцев снизилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. С января по ноябрь 2024 г. в продажу поступило только 9,57 млн декалитров слабоалкогольных напитков, тогда как в 2023 г. их число составило 20,29 млн. В целом производство алкоголя за этот период упало на 1,5% – до 169,94 млн декалитров.