Производство алкоголя в январе упало почти на 28%
В России объем производства всей алкогольной продукции, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, в январе 2025 г. достиг 8,7 млн декалитров (дал). Это на 27,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «РБК Вино» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.
Выпуск водки сократился на 32,2% до 3,3 млн дал, коньяков – на 3% до 498 000 дал, ликеро-водочных изделий – на 27,8% до 995 700 дал.
«Снижение объемов производства обусловлено ростом ставки акциза и минимальных цен с начала года, в связи с чем производители наращивали объемы в конце года», – пояснили в пресс-службе Росалкогольтабакконтроля.
За январь только две категории рынка алкогольных напитков показали рост. Производство игристого вина достигло 1 млн дал, что на 23,4% больше показателя январе 2024 г. Производство виноградного вина выросло на 16% в годовом исчислении и составило 2,2 млн дал.
В декабре «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля писал, что производство слабоалкогольной продукции в России за 11 месяцев снизилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. С января по ноябрь 2024 г. в продажу поступило только 9,57 млн декалитров слабоалкогольных напитков, тогда как в 2023 г. их число составило 20,29 млн. В целом производство алкоголя за этот период упало на 1,5% – до 169,94 млн декалитров.
В конце 2024 г. правительство утвердило план мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в России до 2030 г. Предыдущая концепция 2009–2020 гг. помогла сократить его с 18 л до 8,8 л на человека в год (на 51%), уточнил «Ведомостям» сотрудник пресс-службы Минздрава.