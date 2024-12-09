Производство слабоалкогольной продукции в России снизилось в два раза
Согласно данным агентства, с января по ноябрь в продажу поступило только 9,57 млн декалитров слабоалкогольных напитков, тогда как в прошлом году их число составило 20,29 млн, что послужило толчком для снижения выпуска алкоголя в целом до 1,5% с 0,5% по итогам 10 месяцев. В январе – ноябре производство (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) составило 169,9 млн декалитров, а в предыдущем году – 172,5 млн.
Снижение производства также отмечено в категориях «плодовая алкогольная продукция» – на 48,5% до 5,6 млн декалитров, а также «виноградосодержащие напитки без этилового спирта» – на 62,6% до 200 000 декалитров.
Тем не менее в полтора раза возрос выпуск «виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом» – до 47 000 декалитров. Производство ликерных вин увеличилось на 35,9% до 1,05 млн декалитров, а игристых вин – на 25,7% до 15,78 млн. Вино также пользуется спросом, его создание виноделы увеличили на 8,6% до 29,86 млн декалитров.
Количество спиртных напитков, содержащих более 9% спирта, также за год выросло на 7,8% до 107,83 млн декалитров. Производство водки увеличилось незначительно до 73,63 млн декалитров – это на 2,3% больше, чем годом ранее. А производство коньяка поднялось на 14,4%, составив 8,89 млн декалитров.
Производство алкоголя за год упало на 1,5% – до 169,94 млн декалитров.
7 ноября «Ведомости» писали о снижении производства спиртосодержащей и алкогольной продукции на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Подобная тенденция впервые произошла в России за девять месяцев 2024 г.