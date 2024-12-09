Производство слабоалкогольной продукции в России снизилось в два раза

Согласно данным агентства, с января по ноябрь в продажу поступило только 9,57 млн декалитров слабоалкогольных напитков, тогда как в прошлом году их число составило 20,29 млн, что послужило толчком для снижения выпуска алкоголя в целом до 1,5% с 0,5% по итогам 10 месяцев. В январе – ноябре производство (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) составило 169,9 млн декалитров, а в предыдущем году – 172,5 млн.