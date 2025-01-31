Меры по борьбе с «наливайками» применили в большинстве регионов России

В апреле 2024 г. вступил в силу закон, который позволил регионам ограничивать время розничной продажи алкоголя в точках общественного питания в многоквартирных домах (МКД) и на прилегающих к ним территориях. Исключение составили рестораны. Субъекты также получили право запрещать торговать пивом, сидром, пуаре, медовухой и пивными напитками при оказании услуг общепита везде, кроме ресторанов, баров, кафе и буфетов.