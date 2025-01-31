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Меры по борьбе с «наливайками» применили в большинстве регионов России

В 63 субъектах приняты законы об ограничении продаж алкоголя в МКД и на прилегающих территориях
Екатерина Щербинина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Власти в 63 регионах страны применили предоставленные на федеральном уровне полномочия по борьбе с «наливайками». К такому выводу по итогам мониторинга пришел думский комитет по экономической политике.

В апреле 2024 г. вступил в силу закон, который позволил регионам ограничивать время розничной продажи алкоголя в точках общественного питания в многоквартирных домах (МКД) и на прилегающих к ним территориях. Исключение составили рестораны. Субъекты также получили право запрещать торговать пивом, сидром, пуаре, медовухой и пивными напитками при оказании услуг общепита везде, кроме ресторанов, баров, кафе и буфетов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что принятие закона было связано с многочисленными жалобами от жителей МКД на работу «наливаек», которые ночью привлекают «асоциальных посетителей». Спикер поручил комитету по экономической политике проанализировать эффективность применения правовых норм региональными властями.

Результаты мониторинга показали, что большинство субъектов РФ – 63 из 89 (70,8 %) – уже воспользовались полномочиями и ограничили время продажи алкогольных напитков. В основном это касается диапазона с 20:00 – 23:00 до 8:00 – 11:00 с исключениями в праздничные дни.

В 27 субъектах региональные законы уже вступили в силу. В их числе Владимирская, Вологодская, Орловская, Ивановская, Калининградская, Кировская, Ленинградская, Нижегородская и Саратовская области.

В 36 субъектах нормы начнут действовать с марта. Например, в Краснодарском и Красноярском краях, Ненецком автономном округе, Омской области, Камчатском крае, Татарстане, Курской, Калужской, Воронежской, Мурманской, Смоленской и Тверской областях.

Еще восемь регионов до вступления федерального закона в силу ввели полный запрет на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Среди них – Калмыкия, Чечня, Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Чукотский автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Приморский край.

«Таким образом, в 71 субъекте РФ (80%) есть законы об ограничении времени продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах или о запрете ее продажи», – говорится на сайте Госдумы.

Повлияло ли введение этих норм на количество жалоб местных жителей на работу «наливаек», не уточняется.

В декабре 2024 г. правительство утвердило план мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в России до 2030 г. Предыдущая концепция 2009–2020 гг. помогла сократить его с 18 л до 8,8 л на человека в год (на 51%), уточнил «Ведомостям» сотрудник пресс-службы Минздрава.

Ожидается, что с новой концепцией россияне станут пить еще меньше – 7,8 л на человека в год (-11%). Для этого кабмин намерен обсудить возможный запрет скидок на алкоголь и ограничение выкладки такой продукции в прикассовой зоне магазинов уже весной 2025 г. Свои предложения по этому вопросы должны представить правительству до 15 апреля Минпромторг, Минздрав, Роспотребнадзор, Минфин и Минсельхоз.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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