Экспортные перевозки контейнеров по сети РЖД за 11 месяцев возросли на 8,9%
Экспортные перевозки контейнеров по сети «Российских железных дорог» (РЖД) по итогам 11 месяцев 2025 г. увеличились на 8,9% и достигли 1,6 млн ДФЭ (20-футовый эквивалент). Положительная динамика достигнута благодаря приросту погрузки бумаги, зерновых и нефтяных грузов.
Во всех видах сообщения, включая внутрироссийское, экспорт, импорт и транзит, за указанный период перевезено 6,9 млн контейнеров ДФЭ. Это на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 г. Лидерами по объемам перевозок стали химикаты и сода – 721 100 ДФЭ, лесные грузы – 533 900 ДФЭ, химические и минеральные удобрения – 404 300 ДФЭ.
Всего за январь – ноябрь этого года по сети холдинга перевезли в контейнерах 73,1 млн т различных грузов.
28 ноября РЖД представила результаты по МСФО за девять месяцев 2025 г. Чистая прибыль холдинга сократилась в 4,2 раза по сравнению с годом ранее до 24,9 млрд руб. Суммарные доходы выросли на 10,6% и достигли 2,7 трлн руб. Доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре составили 1,9 трлн руб. (+8%), от пассажирских перевозок – 374,8 млрд руб. (+13,3%). Операционные расходы увеличились на 11% до 2,3 трлн руб. EBITDA возросла на 13,7% до 808,1 млрд руб.
На 30 сентября долгосрочные обязательства компании выросли до 2,6 трлн руб. На 31 декабря 2024 г. показатель составил 2,2 трлн руб. Краткосрочные обязательства снизились до 2,65 трлн руб. против 2,8 трлн руб. на конец прошлого года.