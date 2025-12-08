Экспортные перевозки контейнеров по сети РЖД за 11 месяцев возросли на 8,9%

28 ноября РЖД представила результаты по МСФО за девять месяцев 2025 г. Чистая прибыль холдинга сократилась в 4,2 раза по сравнению с годом ранее до 24,9 млрд руб. Суммарные доходы выросли на 10,6% и достигли 2,7 трлн руб. Доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре составили 1,9 трлн руб. (+8%), от пассажирских перевозок – 374,8 млрд руб. (+13,3%). Операционные расходы увеличились на 11% до 2,3 трлн руб. EBITDA возросла на 13,7% до 808,1 млрд руб.