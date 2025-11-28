Чистая прибыль РЖД за девять месяцев сократилась в 4,2 раза

Суммарные доходы увеличились на 10,6% год к году до 2,7 трлн руб. Доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре составили 1,9 трлн руб. (+8%), от пассажирских перевозок – 374,8 млрд руб. (+13,3%). Операционные расходы возросли на 11% и достигли 2,3 трлн руб. EBITDA продемонстрировала рост на 13,7% до 808,1 млрд руб.