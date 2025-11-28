Газета
Главная / Инвестиции /

Чистая прибыль РЖД за девять месяцев сократилась в 4,2 раза

Ведомости

Чистая прибыль Российских железных дорог (РЖД) по МСФО снизилась за девять месяцев 2025 г. в 4,2 раза относительно аналогичного периода 2024 г. и достигла 24,9 млрд руб.

Суммарные доходы увеличились на 10,6% год к году до 2,7 трлн руб. Доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре составили 1,9 трлн руб. (+8%), от пассажирских перевозок – 374,8 млрд руб. (+13,3%). Операционные расходы возросли на 11% и достигли 2,3 трлн руб. EBITDA продемонстрировала рост на 13,7% до 808,1 млрд руб.

На 30 сентября 2025 г. долгосрочные обязательства компании увеличились до 2,6 трлн руб. На 31 декабря 2024 г. показатель составил 2,2 трлн руб. Краткосрочные обязательства сократились до 2,65 трлн руб. против 2,8 трлн руб. на конец предыдущего года.

25 ноября Reuters писало, что правительство РФ ищет способы помочь РЖД сократить долговую нагрузку. Источники перечислили среди обсуждаемых предложений увеличение субсидий, сокращение налогов, использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и конвертацию части долгов компании в акции.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что РЖД работают над реструктуризацией задолженности и облегчением долгового бремени на 2026 г. Он уточнил, что средства ФНБ предусмотрены на случай снижения цены ниже базовой и технологические приоритеты.

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов также отмечал, что сценарий конвертации части долга РЖД в акции в качестве меры финансовой поддержки компании не обсуждается.

